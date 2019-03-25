Экс-сотрудник СБУ сообщил о «тайных тюрьмах» на Украине

Киев организовал «тайные тюрьмы» в районе проведения Операции объединенных сил (ранее — Антитеррористическая операция) на востоке Украины, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает «РИА Новости».

По его словам, заключенных этих тюрем «пытали и убивали». Экс-сотрудник СБУ заявил, что одна из тюрем располагается на мариупольском аэродроме. Прозоров утверждает, что летом и осенью 2014 года там содержались 300 человек, по меньшей мере двое из которых умерли.

Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой рассказал, что был сотрудником СБУ в 1999–2018 годах, с мая 2014 года работал в штабе АТО. Он также заявил, что добровольно оказывал «содействие России в получении информации».