Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

Режиссер Федор Бондарчук на церемонии вручения государственных наград в Большом театре призвал отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает корреспондент РБК.

Бондарчук сделал заявление, после того как получил из рук министра культуры Владимира Мединского орден Александра Невского (президент Владимир Путин наградил им режиссера в августе 2018 года). Он подчеркнул, что «не может не воспользоваться возможностью», и обратился к МВД, прокуратуре, Следственному комитету и «ко всем, от кого зависит» судьба Серебренникова.

Бондарчук был среди общественных деятелей, которые публично поручились за Серебренникова в августе 2017 года — сразу после задержания руководителя «Гоголь-центра».

Серебренников находится под домашним арестом в рамках расследования дела «Седьмой студии», которую он возглавлял. Другие подозреваемые — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.​