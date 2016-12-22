Путин наградил Федора Бондарчука и Гошу Куценко

Режиссер Федор Бондарчук, актеры Гоша Куценко и Николай Фоменко, а также другие деятели культуры и сотрудники «Первого канала» удостоены государственных наград. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Так, Бондарчук удостоен ордена Александра Невского. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» награждены режиссер Валерий Тодоровский и актер Николай Фоменко, аналогичную награду II степени получил и актер Юрий (Гоша) Куценко.

Кроме того, Путин присвоил звания заслуженного артиста России актерам «Квартета И» Леониду Барацу и Ростиславу Хаиту, скрипачу Никите Борисоглебскому, а также артистам Дмитрию Дюжеву, Виктору Добронравову и другим.

Также ряда госнаград, включая ордена дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, удостоены несколько сотрудников «Первого канала».