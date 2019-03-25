Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом. Об этом сообщается на сайте организации.

Столтенберг отметил, что летом 2018 года в Брюсселе все лидеры НАТО подтвердили бухарестское решение от 2008 года о намерении Грузии вступить в НАТО. Он подчеркнул, что Тбилиси вносит значительный вклад в Силы быстрого реагирования НАТО.

В​ частности, Столтенберг приветствовал стремление Грузии тратить 2% ВВП на оборону. Также он упомянул о совместных командно-штабных учениях NATO-Georgia 2019, которые стартовали 18 марта.

В начале мая 2018 года в Тбилиси с визитом прибыл помощник госсекретаря США по вопроса Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который подтвердил намерение Североатлантического альянса включить Грузию в военный блок, когда страна будет готова к этому.