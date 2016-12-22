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Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО
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Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО
Политика, 15:36
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Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО
Владимир Путин считает, что странам Запада следует серьезно подумать о возможных последствиях включения в НАТО Грузии и Украины. Попытки присоединить эти страны к альянсу президент считает безответственными
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / AP)

Выступая на встрече с послами и постоянными представителями России, Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО, сообщает корреспондент РБК. По словам президента, тем, кто стремится сделать это, «следует подумать о последствиях такой безответственной политики».

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно», — объяснил Путин.

Путин сообщил о реакции России в случае членства Украины и Грузии в НАТО
Политика

Глава государства отметил, что основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества. «Ключ к обеспечению стабильности именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО», — подчеркнул Путин.

Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда глава государства назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны. «Реакция будет крайне негативной», — пообещал Путин.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать, отмечает агентство «РИА Новости». «Только 29 стран — членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса», — сказал генсек НАТО.
Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок, Александр Атасунцев.
Теги: Украина , Грузия
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