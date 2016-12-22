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МИД назвал вступление Украины и Грузии в НАТО колоссальной проблемой
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МИД назвал вступление Украины и Грузии в НАТО колоссальной проблемой
Политика, 16:03
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МИД назвал вступление Украины и Грузии в НАТО колоссальной проблемой

Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет колоссальной экономической и военной проблемой для России. Об этом он рассказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

«Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи, придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия со стороны вероятного противника, это неизбежно», — сказал он.

Келин добавил, что у границы с Украиной большая протяженность, но она «совершенно не оборудована». Поэтому будет необходимо выстраивать оборонительные эшелоны и переводить оборонительные построения на юг. Однако он отметил, что пока не приходится говорить о скором вступлении Украины и Грузии в НАТО.

В конце мая премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что страна вступит в НАТО в 2021 году. В середине июля генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Грузии вступление в альянс. По его словам, в организации впечатлены прогрессом страны на пути реформ.

Украина также стремится стать членом НАТО. В августе президент страны Петр Порошенко пообещал внести в конституцию намерение вступить в альянс и Евросоюз.

Президент России Владимир Путин в июле заявлял, что Москва будет реагировать «соразмерно» на вступление Украины и Грузии в НАТО. По его словам, тем, кто планирует осуществить «подобные агрессивные шаги», необходимо подумать о последствиях.

Теги: Украина , Грузия
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