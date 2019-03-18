В Грузии начались совместные с НАТО учения

В Грузии стартовали командно-штабные учения NATO-Georgia Exercise 2019 с участием стран-членов НАТО и партнеров альянса. Об этом говорится в сообщении на сайте грузинского Минобороны.

Маневры будут проходить на территории тренировочного и оценочного центра (JTEC), они продлятся до 29 марта. В учениях примут участие более 300 военнослужащих из 24 стран, а также Международный комитет Красного Креста, Департамент операций по поддержанию мира ООН и Всемирная организация здравоохранения как наблюдатель.

Цель учений — повышение взаимной совместимости Вооруженных сил Грузии, стран-членов НАТО и партнеров альянса, рассказали в военном ведомстве. Также в сообщении отмечается, что впервые в истории Грузии маневры пройдут под руководством вооруженных сил страны.

Как заявил журналистам глава Минобороны Леван Изория, маневры не содержат угрозы для России. «Цели НАТО чисто оборонные, и сценарий этих учений никак не направлен против российской угрозы», — сказал он.

Власти Грузии ранее выражали надежду на вступление страны в НАТО в 2021 году.