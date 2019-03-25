CNN сообщил о недовольстве демократов расследованием «российского дела»

Демократы в Конгрессе США остались не удовлетворены основными итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, подтвердившего отсутствие сговора Москвы с избирательным штабом Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что представители Демократической партии почти в течение двух лет заявляли, что доказательства сговора Трампа с Россией должны быть обнародованы в ближайшее время, однако, в докладе они не были приведены.
По информации телеканала, представители партии намерены потребовать публикации полного текста доклада, ссылаясь на то, что министерству юстиции США нечего скрывать, если сговора действительно не было.
Ранее Роберт Мюллер сообщил о завершении двухлетнего расследования так называемого «российского дела», в ходе которого не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Отчет о докладе генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу США.
Президент Трамп, комментируя итоги расследования, в очередной раз отверг свою связь с Кремлем. «Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», — написал он в своем Twitter.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что в Кремле пока не ознакомились с результатами досье.
Спецслужбы расследовали дело о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование проводил комитет разведки палаты представителей.
Глава Комитет сената США по разведке Ричард Бёрр сообщил о намерении представить собственный доклад по «российскому делу».