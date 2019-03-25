CNN сообщил о недовольстве демократов расследованием «российского дела»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,67 63,96 EUR Нал. 74,04 71,93 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 049,50 8,10 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 07:30 Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам Общество, 07:30 СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу Политика, 06:50 «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы Политика, 06:43 CNN сообщил о недовольстве демократов расследованием «российского дела» Политика, 06:37 Насколько вы склонны к риску: тест РБК и Сбербанк, 06:30 Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Политика, 05:51 Диверсанты устроили взрыв на военной базе США в Японии Общество, 05:28 В Совбезе не увидели препятствий для изменения формата ДРСМД Политика, 05:22 Президент Румынии осудил слова премьера о переносе посольства в Иерусалим Политика, 05:00 Как полюбить овощи и питаться правильнее РБК и Philips, 04:46 Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Финансы, 04:16 В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам Бизнес, 04:07 Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году Общество, 03:59
Политика ,  
0 
CNN сообщил о недовольстве демократов расследованием «российского дела»

Демократы в Конгрессе США остались не удовлетворены основными итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, подтвердившего отсутствие сговора Москвы с избирательным штабом Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что представители Демократической партии почти в течение двух лет заявляли, что доказательства сговора Трампа с Россией должны быть обнародованы в ближайшее время, однако, в докладе они не были приведены.

По информации телеканала, представители партии намерены потребовать публикации ​полного текста доклада, ссылаясь на то, что министерству юстиции США нечего скрывать, если сговора действительно не было.

Политика
В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

Ранее Роберт Мюллер сообщил о завершении двухлетнего расследования так называемого «российского дела», в ходе которого не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Отчет о докладе генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу США.

Президент Трамп, комментируя итоги расследования, в очередной раз отверг свою связь с Кремлем. «Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», — написал он в своем Twitter.

Политика
Bloomberg узнал о «плане Б» ФБР по расследованию о «вмешательстве России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что в Кремле пока не ознакомились с результатами досье.

Спецслужбы расследовали дело о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование проводил комитет разведки палаты представителей. 

Глава Комитет сената США по разведке Ричард Бёрр сообщил о намерении представить собственный доклад по «российскому делу».





 

Теги: Демократическая партия США, Роберт Мюллер, вмешательство России в выборы ..., расследование
Материалы по теме
Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера
Политика
В Совфеде предсказали «дым и туман» в докладе Мюллера вместо конкретики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter