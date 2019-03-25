CNN сообщил о недовольстве демократов расследованием «российского дела»

Демократы в Конгрессе США остались не удовлетворены основными итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, подтвердившего отсутствие сговора Москвы с избирательным штабом Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что представители Демократической партии почти в течение двух лет заявляли, что доказательства сговора Трампа с Россией должны быть обнародованы в ближайшее время, однако, в докладе они не были приведены.

По информации телеканала, представители партии намерены потребовать публикации ​полного текста доклада, ссылаясь на то, что министерству юстиции США нечего скрывать, если сговора действительно не было.

Ранее Роберт Мюллер сообщил о завершении двухлетнего расследования так называемого «российского дела», в ходе которого не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Отчет о докладе генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу США.

Президент Трамп, комментируя итоги расследования, в очередной раз отверг свою связь с Кремлем. «Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», — написал он в своем Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что в Кремле пока не ознакомились с результатами досье.

Спецслужбы расследовали дело о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование проводил комитет разведки палаты представителей.

Глава Комитет сената США по разведке Ричард Бёрр сообщил о намерении представить собственный доклад по «российскому делу».









