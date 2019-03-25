Совбез счел закон о суверенном Рунете вынужденной мерой из-за угроз извне

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что законопроект об устойчивости Рунета является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании.

«Подчеркну: это — не изоляция, это — вынужденная мера в условиях декларируемого в Стратегии национальной кибербезопасности США принципа «сохранения мира силой», — рассказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что подобного агрессивного подхода придерживаются не только США, но и их ближайшие союзники.

«Наглядное тому подтверждение — угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам», — заявил Патрушев.

По его словам, в законопроекте не идет речи об ограничении возможностей работы всемирной сети — Россия. Вместе с тем, как отметил Патрушев, существует угроза отключения России от интернета извне. Поэтому необходимо создать инфраструктуру, позволяющую гарантировать работоспособность российских интернет-ресурсов. Секретарь Совбеза убежден, что благодаря закону, российские граждане и предприятия могли пользоваться сетью даже в случае возникновения у отечественных операторов связи проблем с подключением к зарубежным серверам или при целенаправленном масштабном воздействии извне.

Патрушев считает, что Россия должна быть готова к защите национальных интересов в информационной сфере, интересов своих граждан. Поэтому попытки представить инициативу законодателей в виде запретительной меры, направленной на изоляцию России, не отражают ее сути.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в середине декабря 2018 года. Его подготовили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Документ в том числе поддержали правительство, Роскомнадзор и ФСО, однако против выступила Счетная палата — по мнению ведомства, в связи с исполнением требований документа есть риск роста стоимости товаров и услуг.

В документе говорится о необходимости создания инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. Документ также определяет правила маршрутизации трафика, задача которых — минимизировать передачу за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, провайдеры должны установить технические средства, с помощью которых будет определяться источник передаваемого трафика. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля.

Клишас в разговоре с РБК заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз закон о бюджете предусмотрено более 20 млрд руб., однако, сенатор отметил, что это не конечная сумма. По его словам, определить ее можно будет после создания предусмотренного концепцией Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ предупредил о теоретической угрозе отключения государства от интернета. По его словам, в связи с этим необходимо создавать независимые сегменты Сети.