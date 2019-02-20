Путин предупредил о теоретической угрозе отключения России от интернета

Россию теоретически могут отключить от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимые сегменты Сети. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать (отключить Россию. — РБК), но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что такое решение «нанесет партнерам колоссальный экономический и политический ущерб». «Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — пояснил президент.

12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете, который предполагает появление национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Заявленная цель документа — обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети.