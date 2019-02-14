Провайдерам предложат работать без оборудования для «суверенного Рунета»

Ко второму чтению в закон об устойчивости российского сегмента интернета внесут поправку, разрешающую операторам работать без специального оборудования. Но только в том случае, если это оборудование не смогло поставить государство

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Так называемый законопроект о «суверенном Рунете» предусматривает, что государство должно обеспечить операторов связи оборудованием для маршрутизации трафика. Однако если власти его не предоставят, операторам могут разрешить работать по-старому, сообщил РБК источник, знакомый с ходом работы над законопроектом.

«Если государство не сможет предоставить оператору оборудование для контроля трафика, необходимое в рамках исполнения закона об устойчивой работе Рунета, то этот оператор все равно сможет продолжить свою работу по старинке», — сказал источник. Аналогичную информацию сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на осведомленного о готовящихся правках собеседника.

Правку внесут в законопроект ко второму чтению. Какие еще изменения будут внесены, собеседник не уточнил.

В Минкомсвязи от комментариев отказались.