Провайдерам предложат работать без оборудования для «суверенного Рунета»

Так называемый законопроект о «суверенном Рунете» предусматривает, что государство должно обеспечить операторов связи оборудованием для маршрутизации трафика. Однако если власти его не предоставят, операторам могут разрешить работать по-старому, сообщил РБК источник, знакомый с ходом работы над законопроектом.
«Если государство не сможет предоставить оператору оборудование для контроля трафика, необходимое в рамках исполнения закона об устойчивой работе Рунета, то этот оператор все равно сможет продолжить свою работу по старинке», — сказал источник. Аналогичную информацию сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на осведомленного о готовящихся правках собеседника.
Правку внесут в законопроект ко второму чтению. Какие еще изменения будут внесены, собеседник не уточнил.
В Минкомсвязи от комментариев отказались.