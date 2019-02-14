Провайдерам предложат работать без оборудования для «суверенного Рунета»

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,30 -0,35 EUR Бирж. 74,92 -0,35 Brent 65,54 2,76% USD Нал. 66,71 66,08 EUR Нал. 75,66 74,89 USD ЦБ 66,70 0,16 EUR ЦБ 75,25 0,20 EUR/USD 1,1297 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 683,10 6,65 IMOEX 2 490,16 1,19% RTSI 1 177,50 1,83% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 66,7 (+0,16) Quote, 15 фев, 13:39
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 75,25 (+0,2) Quote, 15 фев, 13:39
Лавров пожалел не понимающих бессмысленности санкций американцев Политика, 17:16 Россия начала поставлять Саудовской Аравии автоматы Калашникова Политика, 16:46 «Реал» на своем поле проиграл аутсайдеру испанской лиги Спорт, 16:38 Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики Экономика, 16:37 На соборе в Солсбери повесили российский флаг Политика, 16:30 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 16:15 «Калашников» показал видео испытаний самоподрывающегося беспилотника Общество, 15:58 СК опубликовал кадры массовой драки в Москве Общество, 15:34 МИД Ирана вызвал посла Пакистана из-за теракта на границе Политика, 15:11 Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке Политика, 15:00 От нейлона до дакрона: какие модные эксперименты меняли мир РБК и Porsche, 14:41 Биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на гонку Спорт, 14:33 Волкер заявил о взятой Россией паузе на переговорах по Украине Политика, 14:33 В Петербурге после звонка о «минировании» эвакуировали Мариинский театр Общество, 14:26
Технологии и медиа ,  
0 
Провайдерам предложат работать без оборудования для «суверенного Рунета»
Ко второму чтению в закон об устойчивости российского сегмента интернета внесут поправку, разрешающую операторам работать без специального оборудования. Но только в том случае, если это оборудование не смогло поставить государство
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Так называемый законопроект о «суверенном Рунете» предусматривает, что государство должно обеспечить операторов связи оборудованием для маршрутизации трафика. Однако если власти его не предоставят, операторам могут разрешить работать по-старому, сообщил РБК источник, знакомый с ходом работы над законопроектом.

«Если государство не сможет предоставить оператору оборудование для контроля трафика, необходимое в рамках исполнения закона об устойчивой работе Рунета, то этот оператор все равно сможет продолжить свою работу по старинке», — сказал источник. Аналогичную информацию сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на осведомленного о готовящихся правках собеседника.

Экономика
Максим Акимов — РБК: «Надо менять структуру рынка, а не монополизировать»

Правку внесут в законопроект ко второму чтению. Какие еще изменения будут внесены, собеседник не уточнил.

В Минкомсвязи от комментариев отказались.

Законопроект, который призван обеспечить устойчивость работы российского сегмента интернета, был внесен в Госдуму в середине декабря 2018 года. Он предусматривает, что провайдеры должны будут устанавливать предоставленное Роскомнадзором оборудование для противодействия угрозам работы интернета. Через это же оборудование будут блокировать запрещенные в России ресурсы.

Появятся специальные точки обмена трафиком, которые будут зафиксированы в особом реестре. Через них должен будет проходить весь трафик в России. Власти смогут отказывать провайдерам в подключении к таким точкам.

Технологии и медиа
Атака изнутри: операторы протестируют закон об устойчивости Рунета

Законопроект стал объектом критики. Так, профильная рабочая группа при экспертном совете при правительстве отметила, что провайдеров обяжут передавать Роскомнадзору схему своей сети и маршрутизации. Однако это невыполнимо, так как сеть постоянно меняется.

Тем не менее, правительство в своем отзыве поддержало законопроект в целом, но рекомендовало уточнить формулировки.

Авторы: Александра Посыпкина, Андрей Гатинский
Теги: Интернет, Госдума
Материалы по теме
Кудрин упрекнул Думу в спешном принятии законопроекта о суверенном Рунете
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете
Политика
В правительстве назвали последствия «вмешательства извне» для Рунета
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter