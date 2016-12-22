ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,28 66,24 EUR Нал. 75,95 74,80 USD Бирж. 66,75 +0,52 EUR Бирж. 75,29 +0,06 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3345,40 -145,84 IMOEX 2361,96 -0,70% RTSI 1114,85 -1,28% Brent 61,17 +1,43% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Клишас и Луговой внесли законопроект о суверенном Рунете
Лента новостей
Мечта ученых: как эволюционируют вакцины от гриппа 17:28, Партнерский материал Глава Blockforce Capital объяснил, почему в биткоин выгодно вкладываться 17:23, Крипто Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 17:16, РБК, Jardin и Greenfield СМИ узнали о согласовании «Спартаком» трансфера бразильского футболиста 17:13, Спорт Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 17:05, РБК и EXMO Российские Ту-160 покинули Венесуэлу 17:05, Политика Глава Центробанка оценила влияние ослабленного рубля на инфляцию 17:00, Финансы Идея по инвестированию: что делать с токеном TRON 16:54, Крипто ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области 16:47, Общество Сколько стоит открыть магазин без касс 16:46, PRO Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 16:44, РБК и Volkswagen Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию 16:42, Политика Сценарий Нового года от «РБК Cтиль» 16:40, Стиль Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи 16:38, Общество Клишас и Луговой внесли законопроект о суверенном Рунете 16:34, Политика Набиуллина прокомментировала гипотетическую продажу Альфа-банка 16:26, Финансы Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16:25, РБК и Thomson Reuters В Дагестане задержали главу района 16:20, Общество Коэн усомнился в правдивости слов Трампа о расследовании Мюллера 16:17, Политика Почему не стоит пропускать фильм «Хрусталь» 16:15, Стиль «Балтика» назвала Игнашевича кандидатом на пост главного тренера 16:09, Спорт Лукашенко сообщил об извинениях Путина и Назарбаева на саммите ЕврАзЭС 16:07, Политика В «Победе» допустили введение платы за стаканчики для воды на борту 16:06, Общество Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России 16:03, Экономика Меньше, но лучше: кто и за сколько покупает элитные студии в Москве 16:01, РБК и Элитная недвижимость ShapeShift добавила Bitcoin SV: криптовалюта подешевела на 29% за неделю 15:50, Крипто «Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства 15:49, Политика Минобороны назвало «дилетантским» заявление посла США о Ту-160 15:40, Политика
Клишас и Луговой внесли законопроект о суверенном Рунете
Политика, 16:34
0
Клишас и Луговой внесли законопроект о суверенном Рунете
Парламентарии разработали меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США. Разработанные меры гарантируют работу Рунета при невозможности подключения к зарубежным интернет-серверам
Фото: Антон Балашов / РИА Новости

В пятницу, 14 декабря, в Госдуму внесли законопроект о работе интернета в России с учетом возможных внешних угроз (текст документа есть у РБК). Соавторами проекта стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Парламентарии решили разработать этот законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В документе, принятом американскими властями, «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В нем Вашингтон угрожает России, Ирану и Северной Корее «соответствующим наказанием» за «безответственные кибератаки», которые нанесли ущерб американским и международным компаниям.

Чтобы предотвратить обещанные США сдерживающие меры, российские парламентарии разработали правила маршрутизации трафика и предложили меры по контролю их соблюдения. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — сообщается в пояснении.

В неприличной форме: как накажут за «неуважение к власти» в интернете
Политика

Клишас в разговоре с РБК отметил, что его законопроект обеспечивает независимость российского сегмента сети от зарубежных серверов.

В законопроекте определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи согласно документу будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

В законопроекте предусматривается возможность установки на сетях связи «технических средств, определяющих источник передаваемого трафика». «Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — отмечают авторы проекта.

Также документ предполагает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым интернет-серверам.

По законопроекту становятся обязательными регулярные учения органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей «по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети интернет».

Впоследствии будут определены меры реагирования на угрозы работоспособности российского интернета и мобильных сетей. За это будет отвечать правительство, отмечают авторы законопроекта. «Меры реагирования определяются в том числе в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Интернет , Андрей Клишас , Андрей Луговой
Главное
ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Общество
Материалы по теме
Опустились на клеточный уровень: как переделают все российские суды Политика
Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter