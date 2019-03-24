Пассажиры опубликовали видео с борта сломавшегося у Норвегии лайнера

Писательница и защитница прав ЛГБТ-сообщества Алексус Шеппард, пассажир сломавшегося у берегов Норвегии круизного лайнера Vikings Sky, на своей странице в Twitter опубликовала видео с борта судна. Ее записи в том числе использовали норвежский телеканал NRK и британская The Guardian.

На кадрах видно, что лайнер наклонен вбок, и из-за сильной качки частично рушится потолок, а мебель — кресла, стулья, столы — и другие предметы интерьера, в том числе крупные, ездят по полу в разные стороны, задевая людей.

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Позднее Шеппард разместила в Twitter фотографии спящих людей в спасательных жилетах — они по-прежнему ожидают эвакуации. О пострадавших или панике она не сообщила.