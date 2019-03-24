СМИ узнали об ответе ЕС на сообщения о расследовании против Порошенко

СМИ узнали об ответе ЕС на сообщения о расследовании против Порошенко

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) не открывало каких-либо расследований в отношении украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС на Украине.

В ведомстве добавили, что если появится какая-либо информация, представляющая интерес для расследования, OLAF оценит ее «в контексте обычных процедур».

РБК направил запрос в пресс-службу представительства ЕС на Украине.

23 марта кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что OLAF, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах и власти США начали в отношении Порошенко и его окружения антикоррупционные расследования. По словам Тимошенко, это свидетельствует о том, что силовые структуры Украины не выполняют своих функций. Она посоветовала действующему лидеру «думать об уголовной ответственности».