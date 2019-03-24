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Выборы на Украине ,  
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СМИ узнали об ответе ЕС на сообщения о расследовании против Порошенко

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) не открывало каких-либо расследований в отношении украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС на Украине.

В ведомстве добавили, что если появится какая-либо информация, представляющая интерес для расследования, OLAF оценит ее «в контексте обычных процедур».

РБК направил запрос в пресс-службу представительства ЕС на Украине.

Политика
Тимошенко заявила об антикоррупционном расследовании ЕС против Порошенко

23 марта кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что OLAF, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах и власти США начали в отношении Порошенко и его окружения антикоррупционные расследования. По словам Тимошенко, это свидетельствует о том, что силовые структуры Украины не выполняют своих функций. Она посоветовала действующему лидеру «думать об уголовной ответственности».

В штабе Порошенко в ответ на это заявили, что слова Тимошенко содержат «признаки политического преследования», и призвали ее извиниться «за сознательное тиражирование лжи».

О том, что в США открыли дела в отношении членов команды Порошенко, также сообщало издание «Зеркало недели». Позднее в штабе действующего лидера заявили, что эта информация не соответствует действительности, а материал издания назвали «классической предвыборной чернухой».

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

11 марта Тимошенко призвала Порошенко отказаться от участия в выборах, обвинив его в коррупции и отмывании денег в оборонном секторе.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Теги: Евросоюз, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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