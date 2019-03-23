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Выборы на Украине ,  
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Тимошенко заявила об антикоррупционном расследовании ЕС против Порошенко

Суд Кипра, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), а также власти США начали антикоррупционные расследования против президента Петра Порошенко и его окружения. Об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, сообщается на сайте партии «Батькивщина».

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Эти расследования свидетельствуют, что украинские силовые структуры не выполняют своих функций, сказала она. «Генпрокуратура и Служба безопасности Украины превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen, которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения», — отметила Тимошенко.

Она назвала недопустимой ситуацию, когда украинского лидера подозревают в коррупции, поскольку для Украины чрезвычайно важно сохранить сотрудничество с европейскими странами.

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В начале прошлой недели Тимошенко призвала Порошенко отказаться от участия в выборах президента Украины, обвинив его в коррупции и отмывании денег в оборонном секторе. По ее словам, большинство украинских парламентариев — «подельники, генпрокурор — кум, а Верховный суд был создан как карманная структура».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Коррупция, выборы президента
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