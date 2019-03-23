Тимошенко заявила об антикоррупционном расследовании ЕС против Порошенко

Суд Кипра, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), а также власти США начали антикоррупционные расследования против президента Петра Порошенко и его окружения. Об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, сообщается на сайте партии «Батькивщина».

Эти расследования свидетельствуют, что украинские силовые структуры не выполняют своих функций, сказала она. «Генпрокуратура и Служба безопасности Украины превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen, которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения», — отметила Тимошенко.

Она назвала недопустимой ситуацию, когда украинского лидера подозревают в коррупции, поскольку для Украины чрезвычайно важно сохранить сотрудничество с европейскими странами.