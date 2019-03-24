Команда Порошенко отвергла сообщения об уголовном преследовании в США

Появившаяся в украинских СМИ информация о том, что США завели уголовные дела против сотрудников предвыборного штаба президента Петра Порошенко, не соответствует действительности. Об этом в штабе заявили изданию Gordon.

23 марта издание «Зеркало недели» (главный редактор — Юлия Мостовая, супруга кандидата в президенты Анатолия Гриценко) со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Соединенных Штатах открыты дела в отношении «людей из команды Порошенко» — речь якобы идет о выводе и отмывании денег.

В штабе президента материал назвали «классической предвыборной чернухой». «[Перед выборами] искривляется все, даже зеркала. Тем более, когда речь идет о семейном издании кандидата в президенты», — говорится в заявлении штаба.​



При этом ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказывал, что команда Порошенко могла потратить 1,5 млн бюджетных гривен на махинации с подкупом избирателей. Министр подчеркивал, что МВД продолжит расследовать нарушения со стороны всех участников выборов.