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Выборы на Украине ,  
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Команда Порошенко отвергла сообщения об уголовном преследовании в США

Появившаяся в украинских СМИ информация о том, что США завели уголовные дела против сотрудников предвыборного штаба президента Петра Порошенко, не соответствует действительности. Об этом в штабе заявили изданию Gordon.

23 марта издание «Зеркало недели» (главный редактор — Юлия Мостовая, супруга кандидата в президенты Анатолия Гриценко) со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Соединенных Штатах открыты дела в отношении «людей из команды Порошенко» — речь якобы идет о выводе и отмывании денег.

В штабе президента материал назвали «классической предвыборной чернухой». «[Перед выборами] искривляется все, даже зеркала. Тем более, когда речь идет о семейном издании кандидата в президенты», — говорится в заявлении штаба.​

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При этом ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказывал, что команда Порошенко могла потратить 1,5 млн бюджетных гривен на махинации с подкупом избирателей. Министр подчеркивал, что МВД продолжит расследовать нарушения со стороны всех участников выборов.

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Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Согласно последним данным опросов, в гонке лидирует шоумен Михаил Зеленский — за него готовы проголосовать 34% избирателей. Далее идут Порошенко (14,2%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%).

Теги: Уголовное дело, предвыборный штаб, Украина
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