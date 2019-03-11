Тимошенко призвала Порошенко снять его кандидатуру с выборов

Глава фракции «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала действующего президента Петра Порошенко отказаться от участия в выборах, которые пройдут через две недели. Об этом она заявила на совещании руководителей фракций и групп парламента, сообщает местное издание «Украинская правда».

Она назвала действующего президента преступником и обвинила его в коррупции, а также в отмывании денег в оборонном секторе. По словам Тимошенко, ни у парламента, ни у Генпрокуратуры, ни у Верховного суда Украины в настоящее время нет воли, свободы для того, чтобы провести импичмент президента. Добиться отставки главы государства невозможно, потому что большинство парламентариев — «это подельники, генпрокурор — кум, а Верховный суд был создан как карманная структура» Порошенко, уверена его соперница.

«Я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и снять с себя иммунитет, чтобы ответить перед законом. Если это не будет сделано, то новый президент привлечет к уголовной ответственности и Порошенко за коррупцию в армии, и его коррупционное окружение», — добавила она.

Согласно последнему опросу социологов, 69% украинцев не доверяют президенту Петру Порошенко. Самый высокий уровень доверия оказался у шоумена Владимира Зеленского (43%), следом за ним — Тимошенко ​(28%).