Назарбаев заранее проинформировал Путина о решении уйти в отставку

Объявивший об отставке первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщал российскому лидеру Владимиру Путину о решении сложить с себя полномочия до публичного объявления, но не советовался с ним по поводу кандидатуры преемника. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О разговорах между Путиным и Назарбаевым по поводу нового лидера «не могло идти и речи», уточнил он.

«Он (Нурсултан Назарбаев. — РБК) посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора [решение Назарбаева уйти в отставку]. Это, наверно, такая дань особым союзническим дружественным отношениям наших двух стран и особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», — рассказал Песков.

Отвечая на вопрос, почему на сайте Кремля нет информации о телефонном разговоре Путина с Назарбаевым в день объявления об отставке, пресс-секретарь заявил, что разговор двух лидеров «носил особый характер».​