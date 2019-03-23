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НАТО анонсировало постройку в Польше объекта для военной техники США

НАТО построит в Польше объект для хранения американской военной техники, сообщил The Wall Street Journal генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отмечается, что объект построят рядом с авиабазой в Повидзе, его стоимость составит $260 млн. По словам Столтенберга, сооружение объекта начнется этим летом. Там разместят бронетанковую технику, боеприпасы и оружие.

«Это показывает, насколько тесно мы работаем США», — сказал он, добавив, что строительство объекта должно усилить американское военное присутствие в Польше.

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В сентябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна хотела бы разместить на своей территории американские военные базы. Президент США Дональд Трамп указывал, что в Вашингтоне обсуждают этот вопрос. Минобороны Белоруссии заявило, что страна расценит как военную угрозу размещение американских баз.

Теги: Польша, база, вооружение
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