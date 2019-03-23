Мюллер не будет выдвигать новые обвинения по итогам расследования

Мюллер не будет выдвигать новые обвинения по итогам расследования

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не планирует предъявлять новые обвинения в рамках расследования предполагаемого сговора американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщают Fox News и Politico со ссылкой на источники в Минюсте.

По словам представителя ведомства, Мюллер «не рекомендует каких-либо новых обвинений». Как уточняет Politico, за два года расследования обвинения были предъявлены 34 людям, в том числе членам близкого круга Трампа. В частности, за ложные показания был арестован экс-советник Трампа Роджер Стоун.

Минюст США объявил о завершении расследования возможного сговора Трампа с Россией 22 марта. Сам Мюллер завершит работу на своем посту в ближайшие дни.

Доклад передали генпрокурору США Уильяму Барру, который должен решить, какую информацию передать конгрессу и общественности в соответствии с законодательством. Лидеры демократов в конгрессе Чак Шумер и Нэнси Пелоси призвали обнародовать документ полностью. Белый дом не получил подготовленный Мюллером доклад и не был о нем проинформирован.