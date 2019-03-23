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Мюллер завершит работу в должности спецпрокурора США в ближайшие дни

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в ближайшие дни завершит работу на своем посту, сообщает CNN со ссылкой на его представителя Питера Карра.

По его словам, к настоящему моменту под началом спецпрокурора работают 10 человек. Карр также отметил, что часть команды Мюллера продолжит работать еще какое-то время, чтобы помочь закрыть его офис.

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Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией

22 марта Минюст США объявил о завершении расследования о возможном сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, продолжавшегося с 2017 года. Доклад Мюллера передали генпрокурору США Уильяму Барру. Генпрокурор, в свою очередь, не исключил, что может ознакомить конгресс с основными выводами из доклада в ближайшие выходные. Барр также намерен проконсультироваться со своим заместителем Родом Розенстайном относительно того, какая информация может быть передана конгрессу и общественности согласно законодательству. Лидеры демократов в конгрессе Чак Шумер и Нэнси Пелоси призвали полностью обнародовать доклад.

Теги: Роберт Мюллер, расследование, Прокурор
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