Конгрессмены заявили о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком

Лидеры демократов в конгрессе США — сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси — призвали генерального прокурора Уильяма Барра полностью обнародовать доклад, который подготовил спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на совместное заявление конгрессменов.

По их мнению, Барру следует обнародовать доклад целиком и предоставить конгрессу выводы и сопутствующую документацию.

В заявлении также подчеркивается, что генпрокурор не должен предоставлять президенту США Дональду Трампу, а также его адвокатам или помощникам возможности предварительно ознакомиться с выводами Мюллера. «Белый дом не должен вмешиваться в решения о том, какая часть из этих выводов или доказательств должна быть представлена общественности», — считают Шумер и Пелоси.

О том, что расследование Мюллера, связанное с обвинениями в адрес Трампа в сговоре с Россией, завершено, 22 марта объявил Минюст США. Расследование длилось с 2017 года.