Конгрессмены заявили о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,71 64,26 EUR Нал. 74,17 72,43 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 058,90 10,00 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Конгрессмены заявили о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком Политика, 05:12 Киев решил учредить день памяти участников «российско-украинской войны» Общество, 04:53 В Раде отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым Политика, 04:10 Стала известна реакция адвокатов Трампа на передачу доклада Мюллера Политика, 03:32 Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России Общество, 03:01 Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма Политика, 02:56 Манафорта рекомендовали отправить в одну тюрьму с боссом клана Луккезе Политика, 02:45 Тутберидзе заявила о сильном волнении во время выступления Загитовой Общество, 02:28 Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Общество, 01:56 Белый дом не получал доклад по итогам расследования Мюллера Политика, 01:09 Порошенко оценил свои шансы на победу на президентских выборах Политика, 00:39 Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией Политика, 00:23 Лыжник Большунов занял четвертое место на этапе Кубка мира в Канаде Общество, 00:16 Бишкек попросил посла России защитить киргизов после протестов в Якутии Политика, 00:02
Политика ,  
0 
Конгрессмены заявили о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком

Лидеры демократов в конгрессе США — сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси — призвали генерального прокурора Уильяма Барра полностью обнародовать доклад, который подготовил спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на совместное заявление конгрессменов.

По их мнению, Барру следует обнародовать доклад целиком и предоставить конгрессу выводы и сопутствующую документацию.

В заявлении также подчеркивается, что генпрокурор не должен предоставлять президенту США Дональду Трампу, а также его адвокатам или помощникам возможности предварительно ознакомиться с выводами Мюллера. «Белый дом не должен вмешиваться в решения о том, какая часть из этих выводов или доказательств должна быть представлена общественности», — считают Шумер и Пелоси.

Политика
Белый дом не получал доклад по итогам расследования Мюллера

О том, что расследование Мюллера, связанное с обвинениями в адрес Трампа в сговоре с Россией, завершено, 22 марта объявил Минюст США. Расследование длилось с 2017 года.

Мюллер передал доклад с выводами Барру, который подготовит на основе документа собственный отчет. В Белом доме заявили, что не были проинформированы о документе Мюллера и не получали его. Адвокаты Трампа положительно отреагировали на завершение расследования, а также выразили желание ознакомиться с докладом до его публикации. Сам американский лидер ранее говорил, что не возражает против того, чтобы документ был обнародован.

Теги: Роберт Мюллер, Конгресс США, расследование
Материалы по теме
Стала известна реакция адвокатов Трампа на передачу доклада Мюллера
Политика
Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией
Политика
Трамп разрешил опубликовать доклад Мюллера о «вмешательстве России»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter