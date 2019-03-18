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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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В результате стрельбы в Утрехте погиб один чловек

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в голландском Утрехте, сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Власти Нидерландов повысили до самого высокого уровень террористической угрозы для провинции Утрехт на период до 18 часов местного времени (16:00 мск). Также усилены меры безопасности в аэропортах страны и других общественных местах.

Общество
В Утрехте в результате стрельбы в трамвае пострадали несколько человек

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения после того, как неизвестный утром 18 марта открыл стрельбу в трамвае. Нападавший пока не задержан. Не исключается, что это был теракт, а атаку могли совершить несколько человек.

Теги: Нидерланды, стрельба, погибшие
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