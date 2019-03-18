В результате стрельбы в Утрехте погиб один чловек

В результате стрельбы в Утрехте погиб один чловек

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в голландском Утрехте, сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Власти Нидерландов повысили до самого высокого уровень террористической угрозы для провинции Утрехт на период до 18 часов местного времени (16:00 мск). Также усилены меры безопасности в аэропортах страны и других общественных местах.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения после того, как неизвестный утром 18 марта открыл стрельбу в трамвае. Нападавший пока не задержан. Не исключается, что это был теракт, а атаку могли совершить несколько человек.