Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, задержанным оказался 40-летний мужчина. В настоящее время полиция расследует роль задержанного в происшествии. Двое других мужчин, арестованных после стрельбы, были освобождены и больше не считаются подозреваемыми, пишет агентство.

Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте 18 марта. В результате инцидента три человека погибли и пять пострадали.

Задержанный 37-летний подозреваемый Гёкмен Танис остается под стражей. Местные власти сообщали, что в 2012 и 2014 годах он был судим за кражи, в конце 2013 года его обвиняли в попытке убийства, в 2014-м его поймали за то, что он пьяным находился в общественном месте, а в 2017-м женщина, с которой у Таниса были отношения, обвинила его в изнасиловании.

​Предполагается, что он скрылся с места преступления на автомобиле Renault Clio, который затем был обнаружен на одной из городских улиц. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Местные власти не исключают никаких версий, в том числе допускают, что это было сделано в террористических целях. Также имеются показания знакомых задержанного, согласно которым у Таниса были психологические проблемы и проблемы в семье.