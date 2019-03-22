Баскетболист Шакил О’Нил стал членом совета директоров Papa John’s

Основатель Papa John's Джон Шнаттер отошел от управления компанией с 1 января 2018 года, а в июле прошлого года он ушел из совета директоров из-за обвинений в расизме. Скандал разразился после того, как в прессу поступила информация о том, что на одном из совещаний он произнес оскорбительное для афроамериканцев «слово на букву «н». Шнаттер заявил, что он действительно употребил это слово, но только в этот момент он пародировал речь полковника Сандерса, основателя и символа другой сети фастфуда, KFC.

Кроме того, Шнаттера раскритиковали за то, что он выступил против руководства Национальной футбольной лиги США (NFL), официальным спонсором которой является Papa John's.

Шнаттер подал в суд на свою бывшую компанию, заявив, что его вынудили уйти из-за «ложных обвинений» в расизме. В начале марта 2019 года они достигли мирового соглашения.