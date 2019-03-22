Баскетболист Шакил О’Нил стал членом совета директоров Papa John’s

Американский баскетболист Шакил О’Нил стал членом совета директоров сети пиццерий Papa John’s. Об этом сообщается на сайте компании.
«Рад возможности помочь Papa John's поднять их игру на новый уровень», — сказал чемпион Национальной баскетбольной ассоциации.
Бывший баскетболист также будет инвестором в девяти ресторанах Papa John's в Атланте, штат Джорджия, и послом бренда.
Отмечается, что он владеет франшизой пончиков Krispy Kreme в Атланте, является основателем и владельцем сети ресторанов быстрого питания Big Chicken в Лас-Вегасе и ресторана Shaquille's в Лос-Анджелесе.