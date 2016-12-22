Основатель Papa John's после отставки подал в суд на компанию

Основатель сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер после своей отставки с поста главы совета директоров обвинил совет в том, что его вынудили уйти — из-за «ложных обвинений» в расизме или по предварительному сговору

Джон Шнаттер (Фото: Timothy D. Easley / AP)

Основатель сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер подал в суд штата Делавэр на свою бывшую компанию и совет директоров сети пиццерий, сообщает CNN.

Шнаттер считает, что его бывшие коллеги обошлись с ним «необъяснимо и жестоко» после «публикации, которая ложно обвинила его в расовых оскорблениях». Он требует обязать компанию предоставить ему все документы, которые имеют отношение к его увольнению с поста председателя совета директоров компании.

Согласно тексту искового заявления, которое цитирует CNN, члены совета директоров вынудили основателя Papa John's подать в отставку и «либо действовали в условиях недостатка информации, либо планировали этот переворот заранее, либо и то, и другое». Чтобы это проверить, Шнаттер хочет получить доступ к переписке между директорами, а также к любым записям, которые фиксировали суть обсуждений, на которых он не присутствовал.

Представители совета директоров пиццерии отрицают обвинения в их адрес, а сам иск Шнаттера назвали «печальным и разочаровывающим».

Джон Шнаттер покинул совет директоров основанной им сети пиццерий Papa John's 12 июля из-за обвинений в расизме. Еще раньше, в декабре 2017 года, он был вынужден отойти от ежедневного управления компанией

Репутация Шнаттера пострадала после того, как в прессу просочились данные о том, что на одном из совещаний со своими сотрудниками по маркетингу он произнес оскорбительное для афроамериканцев «слово на букву «н», пишет CNN.

Сам Шнаттер заявил, что он действительно употребил это слово, но только в этот момент он пародировал речь полковника Сандерса, основателя и символа другой сети фастфуда, KFC.

Кроме того, Шнаттера раскритиковали за то, что он выступил против руководства национальной футбольной лиги США (NFL), официальным спонсором которой является Papa John's.

По его мнению, NFL должна была отреагировать на поведение футболистов перед матчами. Многие игроки в знак протеста против политического курса президента Дональда Трампа и насилия полиции в отношении темнокожих отказывались слушать перед игрой гимн США, стоя на поле, а вместо этого преклоняли одно колено. ​Шнаттер назвал руководство лиги «слабым», а действия игроков — «разъединяющими страну» и клиентов пиццерии. ​

На фоне скандала пиццерия отказалась от использования образа Шнаттера в промоматериалах и рекламных роликах.

После своего ухода с поста главы совета директоров Шнаттер заявил, что сожалеет об отставке. Ему ​по-прежнему принадлежит около 30% сети, уточняет CNN.