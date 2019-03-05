Основатель Papa John's заключил мировое соглашение с созданной им сетью

Конфликт между основателем Papa John's и руководством созданной им компании завершился его полным отстранением от управления сетью пиццерий. Поводом к его постепенному выдворению из компании стал расовый скандал

Джон Шнаттер (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Основатель пиццерий Papa John's Джон Шнаттер согласился уйти из совета директоров созданной им компании, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Этот шаг — одно из условий мирового соглашения, которое знаменует окончание войны основателя третьей в мире по величине сети пиццерий с топ-менеджерами созданной им международной компании. Шнаттер по-прежнему владеет примерно 30% ее акций.

Компания в свою очередь обязуется ввести в совет независимого директора, не связанного ни с хедж-фондом Starboard Value LP, получившим в феврале 10% акций компании в обмен на инвестиции $250 млн, ни с самим Шнаттером. Основатель пиццерии также согласился отозвать два судебных иска, поданных им ранее к компании.

Конфликт между Шнаттером и руководством сети пиццерий развивается с осени 2017 года, когда основатель Papa John's оказался в центре расистского скандала.