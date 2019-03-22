Адвокат заявил о решении Петросяна отдать Степаненко книги по оккультизму

Юморист Евгений Петросян готов безвозмездно отдать бывшей супруге Елене Степаненко книги об оккультизме, сообщил РБК адвокат юмориста Сергей Жорин.

«Поскольку они ей нужнее, принято решение их отдать», — заявил он.

О том, что Степаненко намерена получить коллекционные оккультные книги, в том числе «Оккультизм и сексуальность», стало известно в августе. Также сообщалось, что она просит включить в список подлежащего разделу совместно нажитого имущества наручные часы Петросяна, а также его картины. Защищающее интересы Степаненко адвокатское бюро сообщило, что артистка намерена отсудить у бывшего супруга 57% имущества.

Брак артистов был официально расторгнут в ноябре 2018 года. Степаненко и Петросян также ведут судебную тяжбу о разделе совместного нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд руб.

