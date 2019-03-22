Глава УПЦ попросил Порошенко прекратить «захват и перетаскивание» храмов

На Украине продолжается захват храмов, а представители власти вмешиваются в церковные дела, заявил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий на встрече представителей религиозных организацией с президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщил отдел внешних церковных связей УПЦ.

«Главы сельсоветов, горсоветов, главы администраций, депутаты созывают собрание территориальных общин и устраивают незаконные голосования по изменению подчиненности религиозной общины», — сказал Онуфрий президенту. По его словам, чиновники при этом не привлекаются к ответственности.

Он также посетовал, что СМИ публикуют ложную, по его словам, информацию о переход общин УПЦ к новообразованной Православной церкви Украины. К ПЦУ на самом деле перешли не 450, а 42 прихода, заявил митрополит.

«Следует признать ошибочность этого пути, сделать выводы из ошибок, и искать другие пути церковного единства. Захват и перетаскивание приходов только отвергают процесс единства на десятилетия назад», — добавил Онуфрий.