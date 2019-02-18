Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине

Поджоги храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, входит в РПЦ) организовывает ФСБ. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил во время совещания правоохранительных органов, передает телеканал «112 Украина».

«Нападения на культовые сооружения УПЦ МП были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные о том, что планы по дестабилизации <...> согласовывались с ФСБ непосредственно в Ростовской области», — заявил Грицак.

Ранее в феврале СБУ также утверждала, что спецслужбы России и «подчиненные им» министерства госбезопасности самопровозглашенных ЛНР и ДНР предлагают $2 тыс. за поджог сооружений УПЦ.

Как отмечает телеканал, только в прошедшие выходные сообщалось о двух поджогах храмов УПЦ МП. Один из инцидентов произошел в Кривом Роге, а второй — в Запорожье. Кроме того, в ночь на 22 января неизвестные разгромили часовню, расположенную недалеко от поселка Дубровка в Житомирской области.