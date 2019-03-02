Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Решение патриарх объяснил отказом ряда православных церквей быть на Вселенском соборе, на котором украинской церкви была предоставлена автокефалия. В связи с этим общеправославное обсуждение вопроса бесполезно, считает Варфоломей

Патриарх Варфоломей (в центре) (Фото: EPA / ТАСС)

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне. Подобную дискуссию он назвал бесполезной. Такую точку зрения он выразил в письме предстоятелю Антиохийской православной церкви Иоанну. Последний прежде неоднократно призывал Варфоломея к диалогу по украинской церковной ситуации при участии всех глав поместных православных церквей.

Ответ константинопольского патриарха Иоанну опубликован на сайте московского патриархата РПЦ. Согласно ему, Варфоломей отметил, что после того, как четыре православных церкви (в том числе Антиохийская) «с церковной и богословской точки зрения без причины» отказались присутствовать на Вселенском священном соборе, «Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от собрания [по поводу ПЦУ] на общеправославном уровне».

Подобный диалог, как отметил патриарх, «будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом». О действиях православных церквей, не признавших собор, на котором ПЦУ была предоставлена автокефалия, константинопольский патриарх отозвался как о том, «чему нет оправданий».

Автокефальная православная церковь на Украине была образована на объединительном соборе в Киеве 15 декабря прошлого года. Она появилась в результате слияния Украинской равноправной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Томос об автокефалии ПЦУ подписали не все члены Синода Константинопольского патриархата, в том числе патриарх Варфоломей. Грамоту о независимости церкви он впоследствии вручил предстоятелю новой церкви на Украине митрополиту Епифанию.