В УПЦ заявили о поджоге храма в Кривом Роге

В УПЦ заявили о поджоге храма в Кривом Роге

Неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Вандалами с помощью зажигательной смеси был совершен поджог храма, что и привело к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы», — говорится в сообщении.

В УПЦ добавили, что на стенах храма вандалы оставили надписи, имеющие отношения к лозунгам радикальных нацистских движений. Правоохранительные органы устанавливают, кто поджег двери храма, утверждают в УПЦ.

В январе была образована Православная церковь Украины, получившая томос об автокефалии от Вселенского патриархата. После этого в УПЦ МП, входящей в состав Русской православной церкви (РПЦ),​ неоднократно сообщали о нападениях вандалов на свои храмы или о попытке захватить сооружения.