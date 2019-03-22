Захарова прокомментировала заявление Трампа по Голанским высотам

Россия занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирии и считает любое изменение статуса территории нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Коммерсант FM».

По словам Захаровой, принадлежность Голанских высот республике подтверждается резолюцией Совбеза ООН от 1981 года.

Она также отметила, что Россия оценивает решение Израиля о распространении его суверенитета на территорию, которое было принято в виде закона, как противоправное.

«Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — заключила представитель МИД.