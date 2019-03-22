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Захарова прокомментировала заявление Трампа по Голанским высотам

Россия занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирии и считает любое изменение статуса территории нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Коммерсант FM».

По словам Захаровой, принадлежность Голанских высот республике подтверждается резолюцией Совбеза ООН от 1981 года.

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Она также отметила, что Россия оценивает решение Израиля о распространении его суверенитета на территорию, которое было принято в виде закона, как противоправное.

«Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — заключила представитель МИД.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанами. Он отметил, что эта территория имеет «стратегическое значение и важна в плане безопасности» для Израиля.

До 1967 года Голанские высоты являлись частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, юридически включивший Голаны в состав государства. Совет Безопасности ООН счел это незаконной аннексией.

Теги: Мария Захарова, Дональд Трамп, Голанские высоты, суверенитет, Израиль, Сирия
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