В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской компании, поступившем в РБК.

«Газпром» обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков как гарантию выполнения требований суда», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» добавили, что за попытку уклониться от исполнения обязательств «Газпром» могут оштрафовать, а его руководство — привлечь к уголовной ответственности.

Спор между российской и украинской компаниями идет с 2014 года из-за недопоставки газа в рамках договора по транзиту. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж постановил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд. Компания оспорила это решение в апелляционном суде в Швеции.