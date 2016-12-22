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«Газпром» сообщил об отмене судом решения об аресте активов в Англии
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«Газпром» сообщил об отмене судом решения об аресте активов в Англии
Бизнес, 21:02
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«Газпром» сообщил об отмене судом решения об аресте активов в Англии
Компания взамен взяла на себя обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до конца судебных слушаний по исполнению решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания «Газпром» сообщила о том, что суд в Англии отменил решение об аресте активов компании на территории Англии и Уэльса. Взамен российская компания обязалась не отчуждать акции Nord Stream AG, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Активы были арестованы в рамках спора российской компании с украинским «Нафтогазом» по контрактам на транзит газа через территорию Украины. В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по этому спору, обязав российскую компанию оплатить украинской $4,63 млрд. Одновременно были удовлетворены и требования «Газпрома» к «Нафтогазу». С учетом их российская компания должна выплатить только $2,6 млрд.

«Газпром» позднее оспорил решение арбитража. В июне апелляционный суд округа Свеа (Швеция) постановил приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража. Но спустя несколько дней Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение об аресте активов компании на территории страны. Окончательное решение по делу ожидается в феврале 2019 года, говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее в четверг, 13 сентября, шведский апелляционный суд пересмотрел свое решение относительно приостановки исполнения вердикта Стокгольмского арбитража, заявили в «Нафтогазе». В «Газпроме» заявили, что будут оспаривать это решение.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Газпром» , «Нафтогаз»
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