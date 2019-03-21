Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки под видом турецких

Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки, которые поступают под видом турецких. Служба выразила недоверие сертификатах на эту продукцию

Россельхознадзор запретил с 22 марта ввозить в Россию «турецкие» яблоки через Белоруссию. Об этом говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

​«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь санкционной продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта запретить реэкспорт свежих яблок происхождением Турецкая Республика, из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре ​​добавили, что неоднократно просили коллег из Белоруссии подтверждать страну происхождения продукции, которые отправляются на реэкспорт в Россию. В службе добавили, что несмотря на это из Белоруссии продолжает поступать продукция с недостоверными сведениями в сертификатах.

Например, в марте 2019 года в Россию поступили яблоки, которые по документам были выращены в Турции. Но в Россельхознадзоре заметили нелогичность логистики их передвижения. Вместо того, чтобы напрямую поступить из Турции в порт Новороссийска, яблоки сначала отправились в Латвию, а потом уже в Белоруссию и Россию.