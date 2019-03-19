Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Россельхознадзор может запретить ввоз растительной продукции, которая поступает в Россию транзитом через Белоруссию и другие страны ЕврАзЭС. Причина — продолжающиеся поставки санкционной продукции из Белоруссии

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Россельхознадзор рассматривает вопрос о переходе к прямому импорту поступающей в Россию растительной продукции из третьих стран в обход Белоруссии и других государств ЕврАзЭС. Эту меру Россельхознадзор обсудит 27 марта с руководством Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии, говорится в анонсе мероприятия на сайте службы.

Вопрос о переходе к прямым поставкам из стран происхождения продукции возник из-за многочисленных случаев поступления в Россию санкционных товаров из Белоруссии, указано в сообщении. Такие товары поступают в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных белорусскими контрольными органами.

Если запрет будет введен, ввозить в Россию подкарантинную продукцию можно будет только через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешнего контура ЕврАзЭС, то есть те, которые не граничат с Белоруссией и другими странами союза, следует из сообщения.

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции. По мнению ведомства, это создает условия для фальсификации и ввоза в Россию санкционных овощей и фруктов.