Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия

Россельхознадзор с 14 февраля запретил ввозить яблоки с 31 предприятия из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным регулятора, на данных предприятиях отсутствуют остатки яблок в хранилищах на складах, несмотря на то, что их продукция поступала в Россию в декабре 2017 года — феврале 2018 года. Запрет был введен в целях недопущения ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения.

Запрет будет действовать до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.

Решение было принято после проверки 84 белорусских предприятий, поставляющих в Россию свежие яблоки и огурцы.

9 ноября 2017 года Россельхознадзор предложил запретить поставлять фрукты в Россию семи компаниям из Белоруссии. Это «АзотСервис», СПК им В.И.Кремко, «СОВ «Агро-продукт», «Гедеон», ИП Мартыненко Ю.А., «Бренд Каприз» и «Клецкий».

Несколькими днями ранее регулятор выявил «мошенническую схему» ввоза в Россию молочной продукции из Белоруссии. Компании ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» поставляли санкционную молочную продукцию украинского происхождения и продукты из «стран Евросоюза».