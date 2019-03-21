Венгрия оценила в $7 млрд свои потери из-за санкций против России

Венгрия оценила в $7 млрд свои потери из-за санкций против России

Экономика Венгрии потеряла около $7 млрд из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

«Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. По нашим расчетам, венгерская экономика потеряла возможности экспорта на сумму около $7 млрд», — сказал он на встрече с первым зампредседателя Совета Федерации Николаем Федоровым.

По мнению министра, Россия и Венгрия в скором времени будут иметь товарооборот в $10 млрд. Сийярто заявил, что то, что этого еще не произошло, зависит от Евросоюза.

Санкции против России западные страны начали вводить в 2013 году из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. По мнению Запада, его гибель связана с разоблачением коррупции среди российских чиновников и силовиков. Позднее последовали экономические ограничения за включение Крыма в состав России, за кибератаки, за поддержку правительства Сирии и сделки с КНДР, а также в связи с обвинением в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.