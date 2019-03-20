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В ЦИК обсудят сценарии отказа в регистрации Грудинина депутатом
Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин может не попасть в Госдуму. О наиболее вероятном сценарии, что ЦИК не зарегистрирует его депутатом, рассказали источники РБК
Павел Грудинин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мандат не дойдет

Директор «Совхоза имени Ленина», бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин может не стать депутатом Госдумы. Самый вероятный сценарий на сегодняшний день — ЦИК не зарегистрирует его депутатом, рассказал РБК источник, близкий к Центризбиркому, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Эксперты ранее в разговоре с РБК допускали, что помешать назначению Грудинина может некий «сбой с документами». Документы на передачу мандата в Центризбиркоме приняли вечером в среду. Собеседник РБК в компартии сообщил, что ЦИК обнаружила «некоторые незначительные нарушения» в постановлении президиума ЦК КПРФ по Грудинину и рекомендовала подать документ заново, однако руководство партии решило оставить постановление без изменений.

Передача вакантного мандата проходит в два этапа, ранее пояснял РБК юрист КПРФ Сергей Чикирев. Сначала партия подает в ЦИК постановление о передаче кандидату депутатского мандата, затем остальные документы предоставляет сам кандидат. В число этих документов входят заявление об отсутствии ограничений (в частности, счетов и вкладов в иностранных валютах) и копия приказа об освобождении с работы, в данном случае от полномочий гендиректора «Совхоза имени Ленина».

ЦИК сначала голосует за передачу вакантного мандата тому или иному лицу, а затем за регистрацию его депутатом, отмечает один из близких к Центризбиркому источников РБК. Только после голосования за регистрацию гражданин получает удостоверение депутата Госдумы, подчеркивает он. Оба решения могут быть приняты как в один день, так и с разрывом во времени, при этом в законе не оговорено, какой срок должен пройти между голосованием за передачу мандата и регистрацию, говорит собеседник РБК.

Следовательно, возможны два варианта, добавляет он, — ЦИК голосует за передачу мандата Грудинину, но потом по тем или иным причинам не регистрирует его депутатом либо до голосования за передачу мандата дело вообще не дойдет после проверки документов, поданных КПРФ.

Один из близких к Кремлю источников РБК обращает внимание на то, что Грудинина недавно лишили депутатского мандата совета депутатов подмосковного Видного. Причиной стало представление прокуратуры города, согласно которому в декларации директора «Совхоза имени Ленина» не был указан офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин эту информацию опровергал.

Оспорить решение коммунистов о передаче мандата директору «Совхоза имени Ленина» пытается экс-кандидат в депутаты от КПРФ, бывший министр спорта Борис Иванюженков. Он рассказывал РБК, что подал иск в суд с требованием «запретить ЦИК» передавать мандат Грудинину.

В администрации президента были против решения президиума ЦК КПРФ о передаче мандата покойного Жореса Алферова Павлу Грудинину, ранее рассказывали близкие к Кремлю источники РБК. С тех пор позиция администрации президента не изменилась, говорят два источника РБК.

Формально Кремль не имеет отношения к решению вопроса о передаче кому-либо мандата. Это прерогатива Центризбиркома, который будет рассматривать вопрос о передаче мандата Алферова Грудинину на заседании в четверг, 21 марта.
При этом в четверг точка в деле поставлена, скорее всего, не будет, говорит еще один источник, близкий к ЦИК. Это произойдет позже, добавляет он.

В пресс-службе ЦИК РБК сообщили, что все комментарии по вопросу передачи мандата Грудинину «будут озвучены завтра на заседании»

Позиция коммунистов

Член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин рассказал РБК, что в четверг будет докладчиком по вопросу о передаче мандата. По его словам, в постановлении президиума ЦК КПРФ по Грудинину не было обнаружено нарушений. «Комиссия будет голосовать и примет законное решение», — подчеркнул Колюшин.

В КПРФ считают, что у ЦИК в данном случае технические функции. «У нас не выборы, а передача мандата. В данном случае по закону ЦИК не принимает решение», — заявила РБК юрист КПРФ Ирина Филатова. В случае отказа со стороны Центризбиркома КПРФ обратится в Верховный суд, подчеркнула она. «Мы готовы к любым провокациям, потому что Грудинин — довольно одиозная фигура», — отметила Филатова.

Ранее член Центризбиркома Евгения Орлова говорила РБК, что в законе «О выборах депутатов Госдумы» отказ в передаче мандата выбранному партией кандидату не прописан. «Нет норм о том, что Центризбирком может одобрить или не одобрить решение партии, — пояснила она. — Он просто передает мандат, соглашается с решением партии».

Однако за передачу мандата будет голосование, подтвердили Колюшин и Орлова. И по словам Орловой, ранее прецедентов голосования против передачи мандата выдвинутому партией кандидату не было.

Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента России от КПРФ и набрал 11,77%, заняв второе место (после Владимира Путина).

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Павел Грудинин, КПРФ, Госдума, ЦИК
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