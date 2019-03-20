В ЦИК обсудят сценарии отказа в регистрации Грудинина депутатом

Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин может не попасть в Госдуму. О наиболее вероятном сценарии, что ЦИК не зарегистрирует его депутатом, рассказали источники РБК

Павел Грудинин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мандат не дойдет

Директор «Совхоза имени Ленина», бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин может не стать депутатом Госдумы. Самый вероятный сценарий на сегодняшний день — ЦИК не зарегистрирует его депутатом, рассказал РБК источник, близкий к Центризбиркому, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Эксперты ранее в разговоре с РБК допускали, что помешать назначению Грудинина может некий «сбой с документами». Документы на передачу мандата в Центризбиркоме приняли вечером в среду. Собеседник РБК в компартии сообщил, что ЦИК обнаружила «некоторые незначительные нарушения» в постановлении президиума ЦК КПРФ по Грудинину и рекомендовала подать документ заново, однако руководство партии решило оставить постановление без изменений.

Передача вакантного мандата проходит в два этапа, ранее пояснял РБК юрист КПРФ Сергей Чикирев. Сначала партия подает в ЦИК постановление о передаче кандидату депутатского мандата, затем остальные документы предоставляет сам кандидат. В число этих документов входят заявление об отсутствии ограничений (в частности, счетов и вкладов в иностранных валютах) и копия приказа об освобождении с работы, в данном случае от полномочий гендиректора «Совхоза имени Ленина».

ЦИК сначала голосует за передачу вакантного мандата тому или иному лицу, а затем за регистрацию его депутатом, отмечает один из близких к Центризбиркому источников РБК. Только после голосования за регистрацию гражданин получает удостоверение депутата Госдумы, подчеркивает он. Оба решения могут быть приняты как в один день, так и с разрывом во времени, при этом в законе не оговорено, какой срок должен пройти между голосованием за передачу мандата и регистрацию, говорит собеседник РБК.