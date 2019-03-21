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В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и ряд школ из-за писем о минировании

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали ряд школ и больниц, сообщает «Фонтанка», а также «Мойка 78».

По данным изданий, из-за угрозы минирования закрыли Боткинскую и городскую многопрофильную больницу № 2. Кроме того, сообщается об эвакуации Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

В сообщении на странице школы № 546 во «ВКонтакте» говорится, что школа эвакуирована. Там также попросили родителей забрать детей домой.

Директор школы № 394 Алла Трофимова подтвердила РБК сообщения об эвакуации. «Это так, эвакуация проводилась. Остальные вопросы задавайте в пресс-службу Красносельского района», — сказала она. Директор школы № 200 Наталия Осипенко также подтвердила проведение эвакуации. «Факт минирования подтверждаю, больше ничего сказать не могу», — сказала она РБК.

Общество
В Петербурге проверили все офисы Сбербанка после сообщений о минировании

Из-за сообщения о минировании сотрудники службы музейной безопасности и Росгвардии также проверили Эрмитаж. Музей был закрыт на вход, посетителей эвакуировали. «Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было», — говорится на странице музея во «ВКонтакте». Позднее музей открыли на вход.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отказались от комментариев. В пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе ГУ МВД о Санкт-Петербургу и Ленинградской области попросили обратиться за комментарием позднее.

В конце февраля в Петербурге из-за сообщений о минировании проверили все офисы Сбербанка. Также были эвакуированы Эрмитаж, университет ИТМО, дом Зингера, где располагается офис «ВКонтакте», парк «Новая Голландия» и Мариинский театр, а также гипермаркеты и школы. Взрывные устройства обнаружены не были.

Теги: Школа, Эрмитаж, минирование, Санкт-Петербург
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