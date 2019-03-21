В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и ряд школ из-за писем о минировании

В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и ряд школ из-за писем о минировании

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали ряд школ и больниц, сообщает «Фонтанка», а также «Мойка 78».

По данным изданий, из-за угрозы минирования закрыли Боткинскую и городскую многопрофильную больницу № 2. Кроме того, сообщается об эвакуации Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

В сообщении на странице школы № 546 во «ВКонтакте» говорится, что школа эвакуирована. Там также попросили родителей забрать детей домой.

Директор школы № 394 Алла Трофимова подтвердила РБК сообщения об эвакуации. «Это так, эвакуация проводилась. Остальные вопросы задавайте в пресс-службу Красносельского района», — сказала она. Директор школы № 200 Наталия Осипенко также подтвердила проведение эвакуации. «Факт минирования подтверждаю, больше ничего сказать не могу», — сказала она РБК.