Менеджер Началовой ответила на сообщения о финансовых трудностях ее семьи

Анна Исаева, PR-менеджер певицы Юлии Началовой, прокомментировала РБК сообщения о финансовых трудностях в семье артистки.

«Семья не живет богато, семья живет нормальным средним уровнем. Ничего особого у семьи нет. Чтобы думать, что у них огромное количество денег — это заблуждение. Это не значит, что они нищие, что они бедные, это означает, что они среднестатистическая российская семья», — сказала Исаева.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на врача Василия Шурова, лечившего певицу около полугода назад, сообщил, что семья Началовой «живет очень скромно». «Я точно знаю, с деньгами там было очень туго», — рассказал врач.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца из-за заражения крови.