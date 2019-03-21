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Общество ,  
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Менеджер Началовой ответила на сообщения о финансовых трудностях ее семьи

Анна Исаева, PR-менеджер певицы Юлии Началовой, прокомментировала РБК сообщения о финансовых трудностях в семье артистки.

«Семья не живет богато, семья живет нормальным средним уровнем. Ничего особого у семьи нет. Чтобы думать, что у них огромное количество денег — это заблуждение. Это не значит, что они нищие, что они бедные, это означает, что они среднестатистическая российская семья», — сказала Исаева.

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Умерла певица Юлия Началова

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на врача Василия Шурова, лечившего певицу около полугода назад, сообщил, что семья Началовой «живет очень скромно». «Я точно знаю, с деньгами там было очень туго», — рассказал врач.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца из-за заражения крови.

До этого Началова около недели находилась в больнице. Сначала ее представитель говорила, что певица проходит обследование в одной из московских клиник, но в целом с ней все «благополучно». По словам Исаевой, несколько лет назад у певицы нашли подагру и она занимается ее лечением. Однако позднее стало известно, что Началова находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги: Юлия Началова, деньги
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