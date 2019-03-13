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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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СМИ сообщили о подключении Юлии Началовой к аппарату вентиляции легких

Российскую певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, не указав источник информации.

PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева в разговоре с изданием StarHit не стала опровергать эту информацию. «Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — заявила она. 

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При этом менеджер певицы Владимир Белов отказался прокомментировать эти данные. «Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить», — отметил он, добавив, что «ничего не произошло».

Утром 11 марта РЕН ТВ и газета «Известия» без указания источников информации сообщили, что 38-летняя Началова ​попала в реанимацию одной из больниц в Москве. Позднее PR-менеджер певицы сообщила, что она ​проходит медицинское обследование, и в целом с ней все «благополучно».

В свою очередь телеканал «Звезда», ссылаясь на СМС-сообщение певицы, и вовсе опроверг эти данные. «Я вообще в Риме. Успокойтесь», — привел телеканал сообщение Началовой.

Теги: госпитализация, певица
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