СМИ сообщили о подключении Юлии Началовой к аппарату вентиляции легких

Российскую певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, не указав источник информации.

PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева в разговоре с изданием StarHit не стала опровергать эту информацию. «Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — заявила она.

При этом менеджер певицы Владимир Белов отказался прокомментировать эти данные. «Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить», — отметил он, добавив, что «ничего не произошло».

Утром 11 марта РЕН ТВ и газета «Известия» без указания источников информации сообщили, что 38-летняя Началова ​попала в реанимацию одной из больниц в Москве. Позднее PR-менеджер певицы сообщила, что она ​проходит медицинское обследование, и в целом с ней все «благополучно».