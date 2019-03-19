Калви попросил консульство США не политизировать дело Baring Vostok

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, который находится под арестом, попросил консульство США не вмешиваться в его дело, рассказал РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«Он попросил консульство США активно не вмешиваться для того, чтобы не политизировать дело. Также он сказал, что намерен продолжать заниматься инвестициями в Россию вне зависимости от сложившейся ситуации», — сказал Мельников.

Калви был арестован в феврале, ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу о хищении 2,5 млрд руб. Следствие считает, что основатель фонда вместе с партнерами (в деле помимо Калви фигурируют пять человек) убедил акционеров банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга исходя из их оценки в 3 млрд руб. При этом в СК считают, что реальная стоимость акций составляла 600 тыс. руб.

Никто из фигурантов дела не признает вину. Калви связывает преследование с корпоративным конфликтом с другими акционерами банка. Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев дело Baring Vostok официально не комментируют.