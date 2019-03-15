Кремль не увидел связи дела Калви с инвестиционным климатом в России

Кремль не увидел связи дела Калви с инвестиционным климатом в России

По словам Дмитрия Пескова, дело основателя фонда Baring Vostok не должно иметь негативного воздействия на инвестиционный климат России. Пресс-секретарь также озвучил позицию Владимира Путина по этому делу

Майкл Калви (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами озвучил позицию Владимира Путина по «делу Baring Vostok», сообщает корреспондент РБК.

«Первое — это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь негативного воздействия в целом, Россия была и есть заинтересована в международных инвесторах. Второе — президент не может комментировать дело Калви (основателя Baring Vostok. — РБК), поскольку идут следственные действия. Третье — до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях», — заявил Песков.

Он отметил, что накануне во время встречи президента с представителями бизнеса тема дела Майкла Калви напрямую не обсуждалась.

«Как таковая тема не поднималась, она упоминалась в ходе разговора», — сказал пресс-секретарь. «Это дело упоминалось, оно скорее рефреном упоминалось. Конкретной постановки вопроса не было, никто что-то конкретное по этому делу не спрашивал», — добавил Песков.