Медведев заявил о компетенции суда в аресте Калви по «делу Baring Vostok»

Медведев заявил о компетенции суда в аресте Калви по «делу Baring Vostok»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что он не уполномочен комментировать арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, передает ТАСС.

«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен делать: все-таки есть разделение властей. Когда речь идет об аресте — это, конечно, компетенция уголовного суда», — сказал.

Медведев отметил, что суд в любой стране имеет право принимать решения на базе подготовленных следствием материалов. «Видимо, в нынешней ситуации у него были такие материалы», — добавил он.