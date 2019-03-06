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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Медведев заявил о компетенции суда в аресте Калви по «делу Baring Vostok»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что он не уполномочен комментировать арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, передает ТАСС.

«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен делать: все-таки есть разделение властей. Когда речь идет об аресте — это, конечно, компетенция уголовного суда», — сказал.

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Медведев отметил, что суд в любой стране имеет право принимать решения на базе подготовленных следствием материалов. «Видимо, в нынешней ситуации у него были такие материалы», — добавил он.

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Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Калви и еще пятерых человек арестовали в середине февраля по делу о хищении 2,5 млрд руб. Следствие считает, что основатель фонда вместе с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом в СКР полагают, что реальная стоимость акций составляла 600 тыс. руб. Никто из фигурантов дела не признает вину. Калви связывает преследование с корпоративным конфликтом с другими акционерами банка.

Теги: Baring Vostok, Дмитрий Медведев
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