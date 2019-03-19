Житель Камчатки получил 10 лет строгого режима за попытку вступить в ИГ

Дальневосточный окружной военный суд приговорил жителя Камчатки к 10 годам колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ, передает «РИА Новости».

В 2017 году он планировал выехать в Сирию через третьи страны для участия в деятельности ИГ, считает следствие. Кроме того, мужчина склонял ко вступлению в террористическую организацию своего знакомого.

В апреле того же года жителя Камчатки задержали при попытке выехать за границу. В его отношении возбудили дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК «приготовление к участию в деятельности организации, признанной террористической) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В феврале пятеро жителей Ингушетии получили от 12 до 20 лет колонии и штрафы за подготовку теракта в Москве. По версии следствия, они действовали по заданию ИГ.