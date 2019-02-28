В Ингушетии суд вынес приговор пятерым членам ИГ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,80 0,01 EUR Бирж. 75,01 0,24 Brent 65,79 -0,93% USD Нал. 66,27 65,49 EUR Нал. 75,46 74,58 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1404 0,0034 BTC/USD Бирж. 3 925,30 23,80 IMOEX 2 473,24 -0,70% RTSI 1 184,13 -0,58% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,53%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,53%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 12:22
В Госдуму внесли законопроект об ипотечных каникулах Политика, 13:42 Как «плохой» руководитель вредит компании Pro, 13:39 Криштиану Роналду пропустит матч с «Наполи» из-за травмы Спорт, 13:35 В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой Финансы, 13:34 В Ингушетии суд вынес приговор пятерым членам ИГ Общество, 13:33 Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» Общество, 13:17 Биржа Cryptopia вернется к работе: ее пользователей обокрали дважды Крипто, 13:13 В Baring Vostok заявили о возможной продаже сети «ВкусВилл» Бизнес, 13:07 Кремль ответил на идею конгрессменов США собрать данные об активах Путина Политика, 13:02 Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия Политика, 12:59 Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 12:57 В Кремле не увидели рисков для банковской системы из-за новых санкций США Политика, 12:40 Лидера Кубка мира по биатлону наказали за нарушение правил в гонке Спорт, 12:36 «Газпром» допустил передачу 50% чистой прибыли на выплату дивидендов Бизнес, 12:32
Общество ,  
0 
В Ингушетии суд вынес приговор пятерым членам ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, к лишению свободы на сроки от 12 до 20 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Магомед Аматханов приговорен к 20 годам, Руслан Эсмурзиев — к 17 годам, Саламхан Сампиев — к 17 годам, Элберд Харсиев — к 13 годам, Хусейн Китиев — к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также им назначены штрафы в размере от 100 до 200 тыс.руб.

Они были задержаны в ноябре 2016 года. По версии следствия, в январе 2016 года по заданию сирийских руководителей террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) подсудимые работали над созданием организованной группы в Ингушетии.​

Аматханов и Сампиев участвовали в подготовке и совершении преступлений, Эсмурзиев отвечал за транспортировку и конспиративное жилье, Китиев обеспечивал связь между членами группы в Ингушетии. Харсиев выполнял функции рядового бойца.

Политика
ФСБ отчиталась об аресте сборщиков денег для ИГ

Аматханов признался в причастности к деятельности экстремистского формирования в Сирии. По другим преступлениям вины он не признал. Другие фигуранты также отказались признать свою вину. По их словам, они не имеют отношение к найденным при обыске боеприпасам и оружию.

В январе Московский окружной военный суд вынес приговор 11 уроженцам республик Средней Азии, готовившим теракты в Москве и на Северном Кавказе. Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 6 до 18 лет. Лидером группы был эмиссар ИГ, который вернулся в Россию из Сирии и был убит вместе с сообщниками в ходе операции в Ингушетии в октябре 2016 года.

Материалы по теме
ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 32 регионах
Общество
Члена ИГ осудили за подготовку теракта на российской базе в Таджикистане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter