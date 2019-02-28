В Ингушетии суд вынес приговор пятерым членам ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, к лишению свободы на сроки от 12 до 20 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Магомед Аматханов приговорен к 20 годам, Руслан Эсмурзиев — к 17 годам, Саламхан Сампиев — к 17 годам, Элберд Харсиев — к 13 годам, Хусейн Китиев — к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также им назначены штрафы в размере от 100 до 200 тыс.руб.

Они были задержаны в ноябре 2016 года. По версии следствия, в январе 2016 года по заданию сирийских руководителей террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) подсудимые работали над созданием организованной группы в Ингушетии.​

Аматханов и Сампиев участвовали в подготовке и совершении преступлений, Эсмурзиев отвечал за транспортировку и конспиративное жилье, Китиев обеспечивал связь между членами группы в Ингушетии. Харсиев выполнял функции рядового бойца.