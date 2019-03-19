Алдонин сообщил о реакции дочки Началовой на ее смерть

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, как отреагировала дочь Юлии Началовой Вера на смерть матери.​ Об этом он сообщил в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

«Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке», — сказал он.

Алдонин добавил, что девочка не могла поверить в случившееся и до сих пор находится в шоковом состоянии. Футболист отметил, что сам узнал о смерти Началовой от ее матери.

«Трагедия, когда родители хоронят своих детей — это страшно», — сказал он.

​Футболист добавил, что просил ее родителей держать его в курсе ситуации со здоровьем певицы, так как он находился в командировке в Северодвинске. По его словам, после госпитализации они говорили, что все под контролем. Алдонин отметил, что в настоящее время все родственники вместе занимаются организацией похорон.