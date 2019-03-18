Осудивший поклонников из-за Крыма Макаревич объяснил свои слова

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил в беседе с «Комсомольской правдой» критику своих поклонников, которые приветствуют включение Крыма в состав России.

«Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, тебе хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь», — сказал он. Макаревич добавил, что не видит ничего страшного в том, что какие-то люди совпадают с ним во мнениях, а какие-то нет.

Ранее музыкант на своей странице в Facebook осудил поклонников, которые говорят, что выросли на его песнях, и приветствуют присоединение Крыма. Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал Макаревич. Депутат госсовета Крыма Валерий Аксенов призвал музыканта «остановиться и прислушаться», даже если его фанаты «кричат «Крым наш».

В июле 2018 года Макаревич заявил, что Крым можно было бы купить. Позднее музыкант объяснил, что это была метафора, а также отметил, что «если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить». Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.